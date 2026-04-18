Еще 12 сезонных маршрутов Подмосковья начнут работать в эти выходные

Для обеспечения комфорта жителей и гостей Московской области Мострансавто продолжает запускать сезонные маршруты до СНТ и добавлять автобусы на уже действующие направления, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, с 17 апреля начали работать маршруты № 21 «Раменское (3-й квартал) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)», № 39 «Кашира — Топтыково — Большое Ильинское» и № 54 «ст. Бронницы — Марково».

А еще на два маршрута добавили дополнительные автобусы № 43 «Клин — Высоковск — Ново-Петровское» и № 52 «Клин — Саньково».

С 18 апреля начнут работать маршруты № 29 «Павловский Посад — Стремянниково», № 30 «Электрогорск — Алексеево», № 40 «ст. Власово — с/т Маяк», № 41 «ст. Власово — с/т Океан», № 42 «ст. Власово — с/т Слава», № 43 «ст. Власово — с/т Мирный-2», № 44 «ст. Власово — Попадьино» и № 2101 «г. Электрогорск — п. Красный угол».

С 20 апреля для жителей Королева начнет действовать маршрут № 26 «ст. Болшево — Невзоровское кладбище». А на маршрут № 83 «Лыткарино — В. Мячково» добавят дополнительные автобусы.

В ведомстве отметили, что на маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.



Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.