Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем

В Севастополе в районе Северной стороны и Балаклавского МО сбили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе Max.

По предварительной информации, гражданские объекты в городе не пострадали.

Отмечается, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Ранее на территории нефтебазы произошло в Тихорецке в Краснодарском крае.

