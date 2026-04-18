Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем
В Севастополе в районе Северной стороны и Балаклавского МО сбили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе Max.
По предварительной информации, гражданские объекты в городе не пострадали.
Отмечается, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Ранее на территории нефтебазы произошло в Тихорецке в Краснодарском крае.
