В Тихорецке в Краснодарском крае произошел пожар на территории нефтебазы

Происшествия

На территории нефтебазы произошло в Тихорецке в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона.

«В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы», — говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвуют 224 человека и 56 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в промзоне Стерлитамака в Башкортостане после прогремевших взрывов началось возгорание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.