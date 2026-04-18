В Тихорецке в Краснодарском крае произошел пожар на территории нефтебазы
На территории нефтебазы произошло в Тихорецке в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона.
«В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы», — говорится в сообщении.
В результате возгорания никто не пострадал.
В ликвидации пожара участвуют 224 человека и 56 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в промзоне Стерлитамака в Башкортостане после прогремевших взрывов началось возгорание.
