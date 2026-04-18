Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали 15 км автомобильных дорог

Спасатели обследовали 15 км автомобильных дорог и 10 км лесных троп при возобновленных поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщает ТАСС.

Поиски результатов не принесли.

«„За сутки краевыми спасателями обследовано 15 км автомобильных дорог и 10 км лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике“, — сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование региона „Спасатель“.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Семью до сих пор не нашли.

Пропавшую в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых могли убить браконьеры. В таком случае найти их тела не получится, заявил экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в их поисках.

