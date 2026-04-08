Могли добить как свидетелей: альпинист оценил шансы найти тела Усольцевых

Пропавшую в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых могли убить браконьеры. В таком случае найти их тела не получится, заявил экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в их поисках, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что трупы можно найти, если семья погибла в результате несчастного случа. Но если Усольцевы стали жертвами криминала, то найти их останки вряд ли получится.

Раилко предположил, что пропавшие могли стать жертвами браконьеров. Например, злоумышленники могли случайно кого-то из членов семьи ранить или убить, а остальных — добить.

«Браконьеры хорошо следы прячут, там даже следов не остается», — сказал Раилко.

Он напомнил, что никаких признаков пропавшей семьи так и не было обнаружено.

Супруги Усольцевы и их дочь пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая, когда сойдет снег.

