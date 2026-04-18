Заморозки до -1 градуса вернулись в Московскую область

Потоки холодного воздуха уже устремились в Подмосковье, ночью местами температура опустилась ниже нулевой отметки, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в Солнечногорске, Волоколамске и Истре столбики термометров показали до минус 1,1 градуса.

По словам Леуса, в области вернувшиеся заморозки будут расширяться по территории и сохранятся в ночные и утренние часы до 22 апреля включительно. В столице они ожидаются 20 и 21 апреля.

Синоптик добавил, что в ближайшее время средняя температура в ЦФО будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы, также остается высокая вероятность ночных заморозков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.