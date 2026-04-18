Власти Челябинской области опровергли прорыв дамбы у Кумляка

Челябинские власти опровергли распространяющуюся в интернете информацию о прорыве дамбы на озере у села Кумляк, сообщает ТАСС .

Ранее очевидцы рассказали, что на озере Кумляк в Челябинской области прорвало дамбу, ЧП произошло рядом с одноименным селом.

Там пояснили, что речь идет о старом производственном водоеме одного из промпредприятий.

«Накануне произошел контролируемый слив воды. Водоем к дальнейшему использованию не планируется. Подтопленных населенных пунктов нет, как нет и рисков подтопления», — пояснили в правительстве региона.

Глава Уйского муниципального округа Вениамин Владельщиков уточнил, что вся вода уже сошла.

