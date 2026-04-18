Заводские волонтеры поддержали москвичей на общегородском субботнике в Капотне

Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) вышли на весеннюю уборку столичных улиц вместе с тысячами москвичей. Совместно с жителями района Капотня они привели в порядок общественные пространства, газоны и скверы. Мероприятие прошло по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»/

В субботнике приняли участие более 250 работников предприятия. Подготовка к теплому сезону включала очистку детских и спортивных площадок, а также зон отдыха у памятников героям Великой Отечественной войны. Волонтеры навели чистоту на берегу заводского пруда, который очень любят местные жители. В скором времени после зимовки туда вернется пара белых лебедей.

Работа на Московском НПЗ дает возможность построить успешную карьеру в престижной нефтяной сфере и проявить себя в самых разных направлениях: научной работе, волонтерских проектах, спортивных состязаниях. Инициативы неравнодушных сотрудников помогают создавать в мегаполисе комфортную городскую среду и обеспечивать горожан полезными вариантами для здорового досуга. За последние десять лет в Юго-Восточном округе столицы прошло более 100 экологических акций, а также было высажено свыше 8,5 тыс. кустарников и деревьев.

«Свою лепту в благоустройство и процветание Капотни может внести любой работник МНПЗ. В движении волонтеров нашего предприятия участвует каждый пятый коллега. Ежегодно они предлагают собственные проекты и идеи для акций, которые потом успешно реализуют на благо города и его жителей. Развитая система волонтерства — одно из конкурентных преимуществ МНПЗ для соискателей», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.