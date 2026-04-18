сегодня в 18:50

Одна женщина погибла из-за удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области

Украинцы атаковали с помощью FPV-беспилотника село Чернооково в Брянской области, они ударили по пассажирскому автобусу с мирными жителями, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранения», — отметил глава области.

Он уточнил, что пострадавшая доставлена в больницу, там ей оказали всю необходимую медпомощь.

Ранее девушка пострадала при падении обломков БПЛА в Воронеже. У нее ушиб плеча.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.