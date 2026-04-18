Закупившегося пивом буддистского монаха выгнали из монастыря в Таиланде

В Таиланде буддистского монаха выгнали из монастыря из-за покупки пива. Священнослужитель ежедневно затаривался пенным в ближайшем магазине, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе Нонг На Кхам на северо-востоке Таиланда. На кадрах видно, как монах приносит на кассу упаковку пива.

Местные жители опубликовали фото в соцсетях, после чего пользователи раскритиковали монаха. Некоторые утверждали, что видели его пьяным.

После бурных обсуждений в соцсетях инцидентом заинтересовались местные власти и полицейские. Работники магазина предположили, что он мог покупать алкоголь для рабочих, реставрирующих храм. После разбирательств «пьяного мастера» отстранили от должности.

