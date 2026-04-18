Взрывы раздались в Ростовской области из-за атаки ВСУ

сегодня в 22:18

Ростовская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Над ростовом-на-Дону и Таганрогом раздались взрывы, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что слышали по меньшей мере два взрыва в Ростове-на-Дону. Также силы противовоздушной обороны отражают атаку в Таганроге.

Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о том, что лучше зайти в здания и не подходить к окнам.

На данный момент информации о возможных пострадавших не поступало.

