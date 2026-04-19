Дорога разрушилась на объезде Махачкалы

сегодня в 02:49

На 10-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Объезд Махачкалы через поселок Талги», расположенной на территории Буйнакского района, произошло разрушение дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

На проезжей части появились многочисленные продольные и поперечные трещины, просадки и разломы. Это привело к резкому ухудшению состояния дороги.

Движение транспорта оказалось временно закрыто.

На данный момент подрядная организация АО «РСУ» принимает необходимые меры по устранению дефекта. Движение будет восстановлено после выполнения ремонта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.