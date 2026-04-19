Авиакомпании по всему миру сокращают рейсы из-за роста цен на топливо

Авиакомпании по всему миру оказались вынуждены отменять рейсы и убирать самолеты из эксплуатации. Это случилось из-за сильного роста цен на авиационное топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg.

Нидерландская KLM отменила 80 парных рейсов из Амстердама. Такие же меры предприняли United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways.

Кроме того, Lufthansa вывела из эксплуатации 27 самолетов, Qantas Airways уменьшает число полетов в США, Air Canada и British Airways тоже отменяют некоторые направления полетов.

В целом число авиарейсов уменьшилось на 3%. Консультант аналитической компании Cirium Ричард Эванс прогнозирует, что сокращения продолжатся.

При этом в 2026 году могут подорожать авиабилеты на маршрутах по России на 5-7%.

