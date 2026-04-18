Недоступная роскошь: авиабилеты по России снова взлетят в цене

В 2026 году возможно подорожание авиабилетов на маршрутах про России на 5-7%, а рейсы буду летать реже, сообщает Baza .

В прошлом году рост цен на внутренние перевозки составил до 10,5%, а по отдельным направлениям он был еще выше. Сейчас речь ведется о системном кризисе: парк самолетов уменьшился на 23 борта, а операционная прибыль авиакомпаний в стране рухнула на 30,4% за 9 месяцев 2025 года.

При этом лайнеры летают заполненными — занятость кресел достигла рекордных показателей в 89,5%. Но каждый пассажир приносит все меньше денег. Так, стали выше расходы на лизинг на 15%, на техобслуживание — на 14,8%, на аэропортовые сборы — на 6,1%. А керосин остается самой большой статьей затрат — 433 млрд рублей, или 28,4% от общего объема всех расходов.

В подобных условиях перевозчики выбирают более маржинальные международные маршруты. Они выросли на 8,5%, а перевозки в дальние зарубежные страны — на 10,9%. Это произошло за первые два месяца текущего года.

В это же время авиакомпании через Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта пытаются добиться послаблений. Если это произойдет, то правила провоза останутся строгими, а при сбоях в графике полетов рассчитывать на крупные выплаты пассажирам не придется.

Геополитический фактор в этой сфере работает также против пассажиров. Из-за закрытия неба на юге РФ и атак БПЛА внутренний туризм не может поглотить весь спрос. Разворот рынка на азиатские маршруты спасает международный сегмент, но усложнение логистики делает полеты на восток дольше и дороже. Зарубежные перевозчики нарастили количество рейсов в Россию почти на 16%, но стоимость билетов у них выше.

Поэтому авиаперелеты для россиян уже окончательно перестают быть доступными. По скромным подсчетам, в этом году цены на внутренние билеты прибавят 5–7%, но реальное удорожание может быть и в два раза больше. Государство субсидирует только отдельные социально значимые маршруты (Дальний Восток, Калининград). Остальным остается или закладывать на перелеты больше денег, или пользоваться поездами.

