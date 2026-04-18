Мужчина с автоматом расстрелял людей в Киеве

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Вооруженный автоматом неизвестный мужчина расстрелял людей в Киеве, сообщает Mash.

Один из пострадавших погиб, еще минимум четыре человека были ранены.

Стрелок спрятался в супермаркете «Велмарт» на Голосеевском проспекте. Мужчина взял покупателей в заложники. Магазин окружили полицейские.

Ранее сотрудник территориальных центров комплектования открыл стрельбу во время конфликта с гражданскими лицами в Житомирской области на севере Украины.

