Новый премьер Латвии заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией
Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс намерен полностью прекратить торговые отношения с Россией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство LETA.
Он настаивает на том, что деловые связи с Москвой сохранять не следует.
Решение вопроса поручено главе МИД Латвии Байбе Браже. Она будет действовать в координации с Евросоюзом.
При этом Кулбергс признал необходимость исключений — в первую очередь для фармацевтического сектора, который не сможет быстро переориентироваться на другие рынки.
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