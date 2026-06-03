Новый премьер Латвии заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс намерен полностью прекратить торговые отношения с Россией, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на агентство LETA.

Он настаивает на том, что деловые связи с Москвой сохранять не следует.

Решение вопроса поручено главе МИД Латвии Байбе Браже. Она будет действовать в координации с Евросоюзом.

При этом Кулбергс признал необходимость исключений — в первую очередь для фармацевтического сектора, который не сможет быстро переориентироваться на другие рынки.

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