Мужчина взял в заложники двоих детей после перестрелки с полицией в Дортмунде

В районе Хехстен города Дортмунд 51-летний гражданин Сербии забаррикадировался в квартире и взял в заложники двух маленьких детей, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Перед этим мужчина устроил погром в ресторане с дубинкой, угрожал прохожим и распылил перцовый баллончик, после чего скрылся на машине.

Когда полицейские прибыли по вызову женщины к дому на улице Виттбройкер-штрассе, мужчина вышел и открыл огонь из малокалиберного пистолета, а затем скрылся внутри здания, где удерживает детей. Пуля попала в бронежилет одного из правоохранителей, поэтому он отделался легкими травмами.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, прибыла группа переговорщиков спецназа, которые попытаются убедить преступника сдаться и отпустить заложников.

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