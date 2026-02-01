На Украине сотрудник ТЦК открыл стрельбу

Сотрудник территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) открыл стрельбу во время конфликта с гражданскими лицами в Житомирской области на севере Украины, сообщает RT .

Отмечается, что во время проведения мобилизационных мероприятий между сотрудником ТЦК и местным жителем произошел конфликт, в который вмешались прохожие. В ходе потасовки сотрудник ТЦК произвел выстрел из служебного пистолета.

В результате конфликта никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

