Количество убитых при стрельбе в Киеве выросло до четырех
Фото - © Telegram-канал Mash
Количество убитых при стрельбе в столице Украины выросло до четырех. По предварительным данным, стрелок находится с заложниками в супермаркете, сообщают местные СМИ.
На кадрах видно, как вооруженный мужчина бежит по улице и стреляет по всем, кто попадается ему на пути.
Ранее неизвестный открыл огонь из автомата по прохожим в Киеве. Затем злоумышленник взял в заложники покупателей супермаркета «Велмарт» на Голосеевском проспекте.
На месте происшествия работают экстренные службы. Полицейские окружили магазин.
