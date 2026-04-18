сегодня в 17:55

Неадекват с автоматом ранил ребенка в Киеве

Неадекватный стрелок из Киева ранил подростка, когда бежал в супермаркет «Велмарт», сообщает Mash .

Мэр Киева Украины Кличко сказал, что раненого экстренно доставили в больницу.

А стрелок, которому, по предварительной информации, 60 лет, все еще обороняется в магазине на Голосеевском проспекте. Внутри здания есть заложники.

Местные жители отметили, что слышно, как преступник отстреливается от полицейских.

Днем в субботу неизвестный открыл огонь из автомата по прохожим в Киеве. Затем злоумышленник взял в заложники покупателей супермаркета «Велмарт» на Голосеевском проспекте. Убиты четыре человека.

