Накрывший Сахалин селедочный апокалипсис сняли на видео

сегодня в 11:06

Селедочный апокалипсис накрыл Сахалинскую область. В настоящее время побережье превратилось в рыбный склад, сообщает Amur Mash .

Жители портового города Корсаков традиционно собирают дары Охотского моря голыми руками.

На опубликованных кадрах видно, как побережье буквально завалено рыбой. Местные жители приезжают к морю для сбора «урожая».

Аналогичная ситуация наблюдалась в Томаринском и Смирныховском районах, где случилось нашествие мойвы. Местные жители ловили ее килограммами, попутно хвастаясь солидными уловами в соцсетях.

