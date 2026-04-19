Накрывший Сахалин селедочный апокалипсис сняли на видео

Селедочный апокалипсис накрыл портовый город Корсаков на Сахалине
Селедочный апокалипсис накрыл Сахалинскую область. В настоящее время побережье превратилось в рыбный склад, сообщает Amur Mash.
Жители портового города Корсаков традиционно собирают дары Охотского моря голыми руками.
На опубликованных кадрах видно, как побережье буквально завалено рыбой. Местные жители приезжают к морю для сбора «урожая».
Аналогичная ситуация наблюдалась в Томаринском и Смирныховском районах, где случилось нашествие мойвы. Местные жители ловили ее килограммами, попутно хвастаясь солидными уловами в соцсетях.
