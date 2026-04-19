Омича оштрафовали на 2 тыс рублей за поддельное фото Чубайса в нацистской форме

Суд в Омске принял решение о штрафе в отношении местного жителя за размещение в Сети поддельного снимка экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики, сообщает РИА Новости .

Мужчине в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram опубликовал изображение Чубайса в немецкой военной форме времен ВОВ. За каждую публикацию на него составили два протокола по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В суде он объяснил, что разместил картинки, потому что не согласен с высказываниями и действиями политика, считает, что он неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес россиян. Свастику на форме омич, по его словам, не разглядел из-за не очень хорошего качества изображения. Также он подчеркнул, что не имела умысла на пропаганду нацизма, так как патриот страны.

В итоге суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей за каждое правонарушение. Решение вступило в силу в марте.

Ранее в Москве 39-летнюю секс-работницу арестовали из-за БДСМ-фуражки, на которой обнаружили нацистского орла.

