Жестко щемят: москвичи массово жалуются на беспредел контролеров в транспорте

В Москве растет число жалоб пассажиров общественного транспорта на грубые и несправедливые действия контролеров. Горожане утверждают, что малейшее промедление при оплате проезда приводит к оформлению штрафа за поездку «зайцем», изъятию транспортных карт и запугиванию полицией. При этом контролеры нередко игнорируют просьбы предъявить свои документы, огрызаются и хамят.

Замешкался? Штраф!

В мае Сеть облетело видео, на котором к девушке, замешкавшейся у дверей, подходит контролер и заявляет: «Вы не оплатили проезд, давайте документы». На аргумент пассажирки автобуса, что она только вошла, мужчина заявил, что билет надо прикладывать сразу же, пока транспорт не тронулся, а ее минутное замешательство — не оправдание. В ситуацию вмешались окружающие, видевшие, как та искала проездной в сумке. Контролеру это не понравилось: он потребовал прекратить съемку инцидента и предложил разбираться в отделе полиции. Рукой все это время он закрывал валидатор, чтобы горожанка не смогла приложить «Тройку».

С аналогичной ситуацией столкнулся москвич Игорь, не обладающий, по мнению сотрудников ГКУ «Организатор перевозок», молниеносной реакцией. Контролер вывел его из транспорта, забрал транспортную карту и оформил протокол. По словам горожанина, попытки обжаловать решение результата не дали. Штраф пришлось заплатить.

Оплатил, но «неправильно»? Тоже штраф

Очередной инцидент случился в районе Щукино на трамвайном маршруте № 31. По словам местного жителя Дениса, он вошел в вагон, немного походил внутри и оплатил проезд, однако сразу после этого к нему подошла контролер. После проверки билета женщина заявила, что сам факт оплаты не освобождает от штрафа, поскольку та якобы была произведена непосредственно перед проверкой. Контролер несколько раз пыталась получить паспорт пассажира для оформления штрафа, однако узнав, что вся ситуация с самого начала записывается на камеру, умерила пыл и покинула трамвай.

Еще один случай произошел в автобусе. По словам очевидицы Владиславы, пассажир зашел в салон с телефоном и рабочими инструментами, положил вещи на сиденье и через несколько секунд подошел к валидатору для оплаты проезда. Однако контролер сочла такие действия нарушением, изъяла транспортную карту и потребовала предъявить документы для составления протокола.

«Хотелось бы добавить еще тот факт, что этот же контролер однажды задержала меня и я не смогла выйти на нужной мне остановке. Мой проезд был оплачен, когда до меня дошла очередь проверки, мне нужно было уже выходить, на что контролер не выпустила меня без проверки, из-за чего я не смогла выйти на своей остановке и ехала до следующей», — добавила Владислава.

Снова трамвай, снова Щукино. Молодой человек зашел внутрь с большой коробкой в руках, пока он осматривался, куда ее деть, чтобы добраться до валидатора, транспорт тронулся. К москвичу тут же подошли контролеры и, назвав его безбилетником, потребовали паспорт для оформления штрафа. Довод парня о том, что у него проезд в столичном транспорте бесплатный (с собой были подтверждающие это документы) и ему нет резона кататься «зайцем», не сработал. Один из контролеров громко ответил горожанину: «Ты че, дядя?!», и начал оттеснять его к выходу — трамвай как раз доехал до следующей остановки. Все закончилось вызовом правоохранителей — терпеть хамство москвич не стал.

Завис валидатор? С вас 5 тысяч

Студентка Анна рассказала РИАМО, что при посадке в трамвай ее социальная карта не сработала с первого касания. Пока девушка проверяла проездной на повреждения и собиралась вновь приложить его к терминалу, подошел контролер, забрал карточку и, угрожая полицией, оформил штраф за безбилетный проезд. Москвичка заявила, что не имела умысла ехать бесплатно, а технический сбой в работе валидатора не должен автоматически превращать добросовестного пассажира в нарушителя. Она пыталась оспорить наказание, но в ответ ей пришли одни отписки. Штраф не аннулировали.

Еще одна горожанка посетовала в Сети, что оплатила проезд банковской картой, но у контролера в его терминале платеж не высветился. Девушке выписали штраф, а через 20 минут платеж списался. Теперь ей придется тратить время, чтобы доказать, что она не «заяц».

«Ситуация как у вас. Пыталась оспорить. Есть видео, где видно, что я прикладываю карту. Не помогло», — поделилась в комментариях к посту другая москвичка.

Жесть как она есть

По словам москвичей, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» начали «жестить» сразу же, как только штраф за безбилетный проезд подскочил с 1 до 5 тыс. рублей. Чтобы додавить свою «жертву», они нередко принуждают ее покинуть транспорт и предлагают продолжить дальнейшие разборки со стражами правопорядка.

По правилам, проезд действительно должен оплачиваться в начале поездки, потому что это гарантия получения страховки в случае ДТП, но время, за которое эта поездка должна быть «начата», не регламентировано. Этой лазейкой и пользуются недобросовестные контролеры.

В связи со сложившейся ситуацией РИАМО направило запрос в столичный Дептранс.

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