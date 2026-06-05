Как заработать на бирже с 50 тыс рублей: совет банкира для новичков

Начать инвестировать можно с 50 тыс. – 100 тыс. рублей, а главный инструмент для новичка в 2026 году — не депозит, а ОФЗ с доходностью до 14,7% годовых, сообщил РИАМО заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Вадим Осокин.

Как открыть брокерский счет с 1 тыс. рублей и зачем нужен депозит на 3–6 месяцев

Прежде чем инвестировать, необходимо создать финансовую подушку — 3–6 месяцев расходов на депозите. Сам брокерский счет или депозит можно открыть бесплатно и быстро, в основном онлайн, имея в наличии от 1 тыс. рублей.

Оптимальная сумма для старта, позволяющая диверсифицировать портфель, — 50 тыс. – 100 тыс. рублей.

ОФЗ с доходностью 14,7%, акции «голубых фишек» и золото — сравнение

По словам Осокина, депозиты в 2026 году остаются актуальными, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки и доходности по вкладам.

Однако более интересную альтернативу представляют ОФЗ (государственные облигации), которые дают 14,3–14,7% годовых, надежнее акций, и предлагают фиксированную ставку на годы вперед. Еще стоит обратить внимание на акции «голубых фишек» — Сбербанк, Газпром, Норникель, а также на золото, остающееся защитным активом.

Почему падают ставки по вкладам и как не потерять деньги из-за недисциплинированности

Ставки по вкладам падают быстро, особенно если проценты привязаны к ключевой ставке. Эксперт советует перекладываться в длинные ОФЗ — разница в доходности через год может составить более 100 тыс. рублей на каждый миллион.

Недисциплинированность и вера в быстрый успех — главные враги. Инвестировать следует только свободные средства, не беря кредитов для сделок на бирже. Также не стоит доверять советам из чатов — выбирать нужно проверенных брокеров и диверсифицировать портфель (не более 10% в одной компании).

Доходность 10–16% годовых и налоговый вычет до 13% — стратегия для старта

Осокин рекомендует новичкам открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для получения налоговых вычетов до 13% возврата и начать с «голубых фишек» и ОФЗ.

Консервативный портфель дает 10–16% годовых, умеренный — 12–20%, но в последнем случае нужно быть готовым к просадкам.

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