«Вы позорите своих детей»: родителей отчитали за внешний вид в российской школе

В одной из российских школ родителей отчитали за неподобающий внешний вид при посещении государственного учреждения образования.

Как рассказала очевидец Екатерина, инцидент произошел на собрании родителей будущих первоклассников в актовом зале школы.

Сотрудница школы призвала родителей не приходить «оголенными и обвешанными пирсингами» в школу. По ее словам, приходя в образовательное учреждение в спортивных шортах или джинсах, родители демонстрируют свое плохое воспитание и агрессию. Кроме того, таким видом, родители позорят своих детей.

«Когда пришел познакомиться со школой, но уже заранее виноват», — со смехом отметила Екатерина.

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