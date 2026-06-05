Кинуло модельное агентство: подросток с мамой застряли в Китае

В Сети распространяется информация о 15-летнем мальчике и его матери, которые застряли в Гуанчжоу в КНР. По словам пользователей, ребенок спит прямо в аэропорту и ему ничем не могут помочь даже в российском консульстве.

Информацию в интернете начал распространять сам подросток. Он рассказал, что приехал в КНР как турист, но планировал остаться там жить. Сначала его обманули на приличную сумму, а затем деньги вовсе закончились. Мальчику не хватает на еду и жилье.

Позже выяснилось, что с ним в КНР находится мать. Они приехали по безвизовому режиму на заработки. Семья обратилась в консульство, но там сообщили, что расходы на дорогу оплачивает лично гражданин.

Оказалось, что подростка обманула местная аферистка, предположительно, гражданка России. В марте она связалась с подростком и предложила поработать моделью в КНР, он согласился. Женщина провела несколько съемок, а затем исчезла и не заплатила за работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.