«Просто в шоке»: суриката Олега пытались украсть из антикафе в Москве

Как рассказала Виктория в своем блоге, супружеская пара пыталась сначала купить, а потом украсть суриката Олега из антикафе в Москве.

Она отметила, что пара с сыном несколько раз посещала антикафе, им очень нравился сурикат Олег. Они даже предлагали его купить, но владелица отказала, отметив, что Олег — член семьи, подчеркнула, что можно приобрести других животных.

По ее словам, в один день мама с папой пришли без ребенка, а ушли из антикафе с Олегом в сумке.

«У нас Олега украли. Я не знаю, что это такое вообще. Просто я в шоке», — сказала Виктория.

Она догнала злоумышленников, которые стали говорить, что они не знают, где сурикат. А когда животное нашлось у них в сумке, то «очень удивились». В итоге Олега удалось вернуть домой.

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