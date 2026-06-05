Андрей Воробьев провел встречу с представителями немецкого бизнеса на ПМЭФ

«На полях ПМЭФ встретились с представителями немецкого бизнеса — Маттиасом Шеппом, Томасом Брухом и Лео Эппингером», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 немецких компаний продолжают работать в штатном режиме. Среди них — Wilo, Linde Gas, Rehau и другие.

По словам губернатора, ценно, что немецкие партнеры сохраняют присутствие в Московской области и продолжают развивать свои предприятия.

«Глобус» — одна из самых популярных торговых сетей у жителей Подмосковья. В регионе работают 8 гипермаркетов, логистический комплекс в округе Пушкинский и 21 фудтрак. В компании работает 4,2 тыс. сотрудников. Лишь за прошедший год «Глобус» перечислил 1,31 млрд рублей налогов в региональный бюджет.

«Мастерлок» специализируется на мобильном ремонте критически важного импортного оборудования, включая продукцию GE, Siemens, Caterpillar, MAN и другие бренды. Компания активно развивается и намерена увеличить свои производственные площади на 2–3 тыс. кв. м. Руководство ищет подходящую площадку для расширения, рассматривая варианты в ОЭЗ и формате «Лайт Индастриал». Власти Подмосковья готовы предложить наилучшие решения для реализации этих планов.

«Важно, что наши партнеры не просто сохраняют бизнес в Подмосковье, а продолжают инвестировать, создавать новые рабочие места и участвовать в развитии экономики региона», — заключил Воробьев.

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