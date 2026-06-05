Воробьев: соглашение с ВТБ направлено на развитие промышленной недвижимости

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о стратегическом партнерстве Московской области и ВТБ. Документ подписали глава региона Андрей Воробьев и президент-председатель правления банка Андрей Костин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках сотрудничества планируется развивать промышленную инфраструктуру, создавать новые рабочие места и оказывать поддержку МСП.

«Нам важно, чтобы бизнесу было комфортно у нас в Подмосковье. Причем это касается как крупных игроков, которые выбирают для локализации наши промышленные площадки — особые экономические зоны, индустриальные парки, так и МСП. Сегодня у нас почти 500 тыс. малых и средних предприятий», — заявил Воробьев.

По его словам, в регионе стараются развивать удобную и доступную инфраструктуру, предлагать бизнесу выгодные условия для быстрого запуска и масштабирования проектов.

«Сегодня в рамках ПМЭФ подписываем соглашение с ВТБ, направленное на укрепление сотрудничества, создание рабочих мест для жителей региона, а также развитие промышленной недвижимости. В перспективе в особой экономической зоне „Максимиха“ в Домодедове малый и средний бизнес сможет разместить современные производства, склады и офисы, выбрав помещение под свои потребности. Спасибо за очередной этап нашего партнерства, мы им дорожим», — добавил губернатор.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ можно сократить затраты на реализацию проекта до 30%, этому способствуют налоговые и таможенные преференции. На первые 5 лет ставка налога на прибыль установлена в размере 2%, в следующую 5-летку она составит 7%, а затем — 15,5%. Налог на имущество обнуляется на 10 лет, на 5 лет — земельный и транспортный налоги. Еще для резидентов предусмотрена процедура свободной таможенной зоны – освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.

Ускорить запуск инвестпроектов

По словам Костина, заключенное соглашение даст возможность эффективнее решать практические задачи, работая в одной логике с Подмосковьем.

«Сегодня компании и инвесторы все чаще ищут не просто доступные индустриальные площадки, а понятные, стабильные условия, готовую инженерную инфраструктуру и сопровождение на всех этапах – от выбора локации до запуска производства. И в этом направлении мы с правительством Московской области работаем», – заявил он.

Костин привел в пример ОЭЗ «Максимиха», где уже возвели ж/д терминал, обеспечили доступ к автомагистрали и создали всю необходимую инфраструктуру: свет, газ и т. д.

«У ВТБ есть глубокая экспертиза в инструментах поддержки бизнеса. Уверен, что наше партнерство с правительством Московской области поможет ускорить запуск новых инвестиционных проектов и укрепить промышленный потенциал Подмосковья», – заключил президент-председатель правления банка.

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