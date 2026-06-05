Ефимов: строительство дома по реновации в Москве занимает 14–16 месяцев

Современные строительные технологии позволяют значительно ускорить возведение жилья в рамках программы реновации в Москве. Сейчас средний срок строительства одного дома составляет 14–16 месяцев, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2026.

«Во многом наращивать темпы (строительства — ред.) позволяют современные технологии. <…> Сегодня с применением префаб-технологий уже построено более 100 домов по программе реновации. За последние полтора-два года нам удалось более чем вдвое сократить сроки строительства. Если сейчас средний срок возведения дома составляет 14-16 месяцев, то целевой ориентир — 12-14 месяцев», — сказал Ефимов.

Рекордным примером стал дом на улице Гарибальди в Москве, построенный по крупномодульной технологии всего за 6,5 месяцев.

При этом Ефимов подчеркнул, что архитектура новых зданий кардинально отличается от типовой массовой застройки прошлых лет.

«Каждый проект разрабатывается индивидуально с учетом особенностей района и существующей городской среды», — добавил Ефимов.

В Южном Тушине и Западном Дегунине появятся дома-башни с прямоугольными фасадами и стилобатами (цокольными этажами), где разместятся коммерческие помещения. В Щукине фасады украсят вертикальные барельефы. А в Басманном районе и Новогирееве архитектурную выразительность придадут карнизы, обрамляющие этажи и периметр кровли.

Программа реновации жилфонда Москвы утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 176 домов (около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м), где проживает порядка 1 млн человек.