Воробьев: высокотехнологичную ферму по разведению норки построят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Норковая ферма Мазаль» Руслан Пашаев на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве звероводческого комплекса в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Для строительства предприятия полного цикла регион выделит три земельных участка общей площадью 155 га. Воробьев подчеркнул, что на форуме речь идет о развитии АПК как о современной технологичной отрасли — с автоматизацией, прикладными исследованиями, подготовкой кадров, экспортным потенциалом.

«Новый проект в Кашире как раз об этом. Инвестор планирует построить предприятие полного цикла, а на ферме будут использоваться автоматизированные системы кормления, мониторинга здоровья животных и контроля качества продукции. Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей, будет создано 65 рабочих мест. Важно, что здесь предусмотрены научно-исследовательское подразделение и подготовка специалистов. Мы со своей стороны готовы помогать, сопровождать инвестора на всех этапах запуска», — заявил Воробьев.

Проект разбит на два этапа. Первый рассчитан на 15 тысяч голов датской норки и должен завершиться в третьем квартале 2028 года. Второй — еще на 15 тысяч голов — планируется закончить в третьем квартале 2030 года.

На ферме установят современные автоматизированные системы для кормления, наблюдения за здоровьем животных и контроля качества меха. Продукцию будут поставлять не только на российский рынок, но и в страны Азии.

В рамках проекта также создадут научно-исследовательское подразделение и специализированное учебное заведение для подготовки кадров. Это позволит проводить прикладные исследования и повысить конкурентоспособность всей отрасли пушного звероводства.

«Московская область привлекательна для звероводства»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

До этого инвестор реализовал аналогичный проект в Краснодарском крае. В итоге поголовье норки увеличилось в два раза, а выпуск шкурок — на 150%. Пашаев отметил, что компания уже имеет успешный опыт создания подобных предприятий с нуля.

«Запуск нового проекта в Подмосковье — это логичный шаг в развитии бизнеса. Московская область привлекательна для звероводства по многим причинам. Здесь подходящий климат, отличная кормовая база благодаря развитой пищевой и птицеводческой промышленности региона, а также высокий кадровый потенциал. Но главное — это хороший инвестиционный климат и мощная поддержка со стороны региона. Мы планируем активно использовать меры господдержки: получить земельные участки без торгов и привлечь льготные сельхозкредиты. Рассчитываем, что наше партнерство позволит создать в Подмосковье ведущее звероводческое хозяйство страны», — отметил Пашаев.

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