Мособлдума подвела экоитоги пятилетки в Подмосковье

Итоги экологической работы за пять лет подвели в Подмосковье 5 июня, в День эколога. Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин сообщил о рекультивации полигонов, развитии экомониторинга и расчистке водоемов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Ключевым результатом стала рекультивация 17 полигонов твердых коммунальных отходов. Работы проводились в рамках народной программы партии «Единая Россия» и проекта «Чистая страна». Объекты перестали быть источниками загрязнения и возвращены в хозяйственный оборот.

Особое внимание уделено контролю за качеством воздуха. Если в 2021 году в регионе работали 144 поста наблюдения, то к февралю 2026 года их число выросло до 364. Данные поступают в ГИС «Экомониторинг», а актуальная информация размещается на Геопортале Подмосковья.

«Особое внимание мы уделили контролю за чистотой воздуха. В регионе развернута мощная цифровая сеть наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха», — отметил Владимир Шапкин.

Под контроль взяты и водные ресурсы. В акватории Москвы-реки установлена автоматическая станция контроля загрязнения. С 2025 года 166 программно-аппаратных комплексов следят за уровнем воды на 105 водных объектах в 40 муниципалитетах.

Завершен очередной этап губернаторской программы «100 прудов и озер». При поддержке 280 тыс. голосов на портале «Добродел» расчищено 183 водных объекта общей площадью 1064 гектара.

Продолжаются и экологические акции. В рамках проекта «Чистый лес» за три года расчищено 178 гектаров леса и собрано 1874 кубометра отходов. В прошлом году масштабная акция прошла в Балашихе, где очистили 2 гектара леса и вывезли более 5 кубометров мусора.

С 2014 года в акциях по лесовосстановлению приняли участие более 2,8 млн человек, высажено 19,3 млн деревьев и кустарников. В регионе также развиваются проекты раздельного сбора отходов — «Эковап», «Добрый пластик» и площадки «Мегабак». Для жителей создана единая карта пунктов приема вторсырья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.