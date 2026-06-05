В Подмосковье 4 июня не зафиксировали лесных пожаров

На территории гослесфонда Московской области 4 июня возгораний не выявили. С 5 по 7 июня в регионе ожидается III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 5, 6 и 7 июня на всей территории Подмосковья прогнозируется III класс пожарной опасности. Это средний уровень, при котором требуется соблюдение особых мер предосторожности в лесах.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни температуру воздуха плюс 22–26 градусов днем и плюс 8–14 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В комитете напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее для прогнозирования погоды использовали и астрономические наблюдения: тусклый Млечный Путь считался признаком сырой погоды, яркий — сухой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.