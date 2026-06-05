Ефимов: В Москве за 10 лет реализовали почти 140 масштабных инвестпроектов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов подвел промежуточные итоги действия механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП). С момента старта программы в 2016 году в столице полностью завершены 138 таких инициатив.

По словам Ефимова, первый договор в рамках МаИП был подписан в марте 2016 года. За 10 с лишним лет город передал инвесторам в аренду почти 1,3 тыс. га (1,27 тыс. га).

«Площадки расположены во всех административных округах, что способствует сбалансированному развитию города. За прошедшее время реализовано 138 масштабных инвестпроектов. В городе появились 16 объектов здравоохранения, четыре учреждения культуры, 24 образовательных учреждения, 21 объект спортивного и рекреационного назначения, а также десятки других важных объектов», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Ефимов подчеркнул, что земля под МаИП предоставляется на особых льготных условиях, что стимулирует бизнес осваивать свободные территории и вкладывать средства в экономику. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что география МаИП охватывает не только соцобъекты, но и транспортную сеть, гостиницы, деловые центры и промышленность. В качестве ярких примеров она привела школу на 1100 мест в Коммунарке с лабораторными комплексами и корпус начальной школы «Хорошкола» в Хорошево-Мневниках на 400 учеников.

Отдельным знаковым проектом названа Московская верфь — самое современное судостроительное предприятие России. Завод площадью 23 тыс. кв. м включает конструкторское бюро, пункты отстоя флота с зарядными станциями и обслуживающую инфраструктуру, где разрабатывают речной электротранспорт.