Жорникова рассказала бизнесу Самары о HR-брендинге и корпоративной культуре

В пресс-центре samara.aif.ru прошла встреча предпринимателей о HR-брендинге и корпоративной культуре, сообщает АиФ в Самаре .

Спикером выступила специалист по концепциям в сфере гостеприимства и клиентского опыта, управляющая эногастрономических бутиков Ксения Жорникова. Участники обсуждали, как сделать компанию привлекательной для сотрудников и соискателей не только с помощью денег.

«Кадров не хватает, квалифицированных специалистов трудно найти, люди не хотят идти работать только за зарплату. HR-бренд как раз и нужен, чтобы сформировать у сотрудников положительное мнение о компании, сделать их амбассадорами, которые будут рекомендовать вас друзьям и гордиться своей работой», — отметила Ксения.

Жорникова пояснила, что HR-бренд влияет на скорость откликов на вакансии и готовность кандидатов принимать офер. Она привела примеры самарских предприятий, куда люди не хотят идти даже при зарплате выше среднего.

Спикер также рассказала об алгоритмах мозгового штурма внутри коллектива. После лекции участники разбирали кейсы и разрабатывали идеи для внутренних и внешних мероприятий под цели компании.

«Можно придумать что-то интересное, от чего сотрудники в конце мероприятия будут говорить те слова, которые нам нужно, чтобы они говорили о вашей компании», — резюмировала Ксения Жорникова.

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