«Почта России» возобновила доставку посылок из США в Крым

Жители Крыма снова могут получать посылки из США через «Почту России»

Жители Крыма снова могут получать отправления из США через «Почту России». Почтовый импорт в Россию возобновили в конце мая после паузы с 2022 года, сообщает Крымское информационное агентство .

Операторы двух стран возобновили почтовый импорт в Россию. Доставку организовали транзитными рейсами через третьи страны на базе действующих логистических решений.

Ранее импорт из США был одним из значимых направлений для клиентов «Почты России»: его объем превышал 50 тонн в месяц. Чаще всего доставляли товары электронной коммерции — одежду, обувь, электронику и БАДы.

В ФГУП «Почта Крыма» сообщили, что предприятие отправляет посылки и корреспонденцию во все страны.

«Никаких ограничений у нас нет. Логистика отправлений всегда осуществляется через наших коллег — „Почту России“. На США никакого запрета никогда не было. А с мая изменились правила приема двух категорий: это „подарки“ и „документы“. Стоимость „подарки“ не должна превышать 100 долларов, а в категории „документы“ не должно быть товарных вложений», — уточнил специалист по связям со СМИ Сергей Денисюк.

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