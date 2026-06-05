Аронник удлиненный зацвел в Крыму и привлек мух запахом падали

В Крыму началось цветение аронника удлиненного — одного из самых неприятно пахнущих растений полуострова, сообщает Крымское информационное агентство .

Аронник удлиненный зацвел в районе озера Кастель. Его цветки испускают запах экскрементов и падали, который привлекает насекомых. В научно-популярных материалах его обычно описывают как запах разлагающегося мяса.

Цветки растения окрашены в «мясной» цвет, чтобы сильнее привлекать мух. Кабаны охотно поедают аронник, поэтому растение также называют «свиной лилией».

Вонючий цветок растет не только у озера Кастель. Его можно встретить в лесах Южного берега Крыма, предгорьях, среди кустарников и лесопосадок по всему полуострову.

Аронник используют в медицине, но растение ядовито. При этом отравиться им сложно: ягоды трудно проглотить из-за горького вкуса и резкого запаха. Местные жители говорят, что после срыва цветка неприятный запах может надолго въесться в руки.

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