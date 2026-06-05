В Подмосковье обсудили ход строительства соцобъектов

Совещание с руководителями подрядных организаций, участвующих в реализации госпрограмм, прошло 4 июня в доме правительства Московской области под руководством вице-губернатора Владимира Локтева. Участники обсудили сроки строительства и капремонта социальных объектов, контроль расходов и переход на электронный документооборот, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Во встрече приняли участие подрядчики министерства строительного комплекса и МТДИ. Основное внимание уделили реализации программ строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в регионе.

Участники обсудили контроль расходования бюджетных средств и недопустимость удорожания контрактов. Отдельной темой стал переход строительной отрасли с 1 июля на полный электронный документооборот.

Владимир Локтев подчеркнул необходимость внимательного подхода к проектным решениям и важность внутренней оптимизации в компаниях.

«Прозрачность процессов становится ключевым инструментом контроля: если в системе нет динамики — значит, на объекте нет работы», — отметил он.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский добавил, что перевод исполнительной документации в электронный вид позволит сформировать современную цифровую модель управления, ориентированную на результат.

По итогам совещания перед всеми участниками строительства поставили задачу обеспечить своевременную сдачу всех объектов, находящихся в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.