В Мытищах достраивают админздание на уровне четвертого этажа

Строительство пятиэтажного административного здания продолжается в Мытищах: подрядчик ведет монолитные работы на уровне четвертого этажа. Общая площадь объекта составит 8,9 тыс. кв. м, завершить работы планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке задействованы 60 рабочих и четыре единицы техники, установлен башенный кран. Строители продолжают армирование и монтаж опалубки вертикальных конструкций четвертого этажа. Выполнено бетонирование 54% монолитных конструкций.

Параллельно ведется кладка внутренних стен и перегородок цокольного этажа, монтаж и изоляция воздуховодов, разметка трасс и установка креплений для систем отопления и теплоснабжения. Подрядчик также приступил к разработке котлована под гараж.

Проект предусматривает возведение пятиэтажного здания общей площадью 8,9 тыс. кв. м. В нем разместят офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, технические и служебные пространства. Территорию благоустроят: обустроят тротуары, парковочные места, зоны отдыха и проведут озеленение. Объект реализуется в рамках государственной программы Московской области и создаст условия для работы сотрудников судейского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.