В Мытищах дом архитектора Стеженского внесут в реестр наследия

Дом архитектора Леонида Стеженского в составе «Перловских дач» в городском округе Мытищи включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Для здания утвердили границы территории, режим использования и предмет охраны, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Решение принято распоряжением ведомства от 3 июня 2026 года № 06РВ-431. В реестр внесут выявленный объект культурного наследия «Перловские дачи: дом архитектора Л.В. Стеженского, конец XIX — начало XX веков».

Перловские дачи появились во второй половине XIX века. В 1864 году купец Василий Перлов, основатель чаеторговой фирмы «Василий Перлов с сыновьями», приобрел 180 десятин земли в районе пустошей Вилы и Подлипки Московской губернии. В сосновом лесу построили более 70 дач, которые сдавались в аренду. После банкротства Перловых в 1906 году земли и постройки перешли Удельному ведомству, а после 1917 года были национализированы и приспособлены под жилье для рабочих и служащих.

Дача № 68, позднее принадлежавшая архитектору Леониду Стеженскому, впервые упоминается в 1909 году в «Дачном вестнике». Это было двухэтажное деревянное здание на каменном фундаменте с голландским отоплением и ламповым освещением. В 1921 году дом муниципализировали, а в 1925 году владельцу отказали в его возврате, так как здание передали рабочим вагонного завода.

Леонид Стеженский — русский архитектор, мастер модерна. Он работал в Москве, проектировал доходные дома, особняки и учебные здания. Ряд его построек, в том числе доходный дом Н.С. Воробьева и храм праведных Марфы и Марии при лазарете Марфо-Мариинской обители, признаны объектами культурного наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.