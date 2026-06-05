Говно от психов: в реку Каменку сливают нечистоты из диспансера

Жительница Новосибирска в своем блоге hair_master_polinapyastun опубликовала видео, снятое ее отцом. Мужчина показал, как люди купаются в реке Каменка, а рядом прямо в нее впадает ручей из нечистот, которые выливают из психоневрологического диспансера.

На опубликованных кадрах мужчина показывает местность в поселке Каменка и одноименную реку. На одной стороне расположено кладбище, а на другой обычно купаются толпы.

Под ногами у мужчины ужасная грязь и вонь, все черное — зловонный ручей стекает в Каменку. По словам оператора, таким образом канализацию сливает Каменский психоневрологический интернат.

«Речка потом впадает в озеро Каменка, где люди купаются в такую жаркую погоду. Там яблоку негде упасть. А в чем же наши люди купаются? А вот в этой гадости», — рассказал мужчина.

Он отметил, что поверхность реки покрывается зелено-бурыми хлопьями. Комментаторы призвали срочно обращаться к правоохранителям, чтобы прекратить загрязнение реки.

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