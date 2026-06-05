Ефимов: на стройке нового корпуса «Склифа» контролируют шум и распознают лица

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что строящееся в столице новое здание НИИ Склифосовского возводят с постоянным мониторингом шума и запыленности воздуха.

«На площадке „Склифа“ применяем современные технологии. Например, внедрен дистанционно управляемый башенный кран, который повышает точность и безопасность работ. Также используется оборудование для мониторинга уровня шума и запыленности воздуха, система контроля и управления доступом с распознаванием лиц для контроля прохода на площадку и учета рабочего времени», — сказал Ефимов.

По его словам, в апреле строители начали заливку фундамента. Чтобы ускорить процесс, земляные и монолитные работы идут параллельно. Основные конструкции комплекса начнут возводить в 2026–2027 годах — именно на этот период придется главный объем строительства.

Вице-мэр отдельно подчеркнул архитектурную уникальность объекта: фасад нового корпуса площадью около 80 тыс. кв. м выполнят из шестигранных сот и ромбов.

«Его визуальной доминантой станет инсталляция в виде пульсирующего сердца. Помимо этого, комплекс оснастят самым современным медицинским оборудованием, включая гамма- и киберножи в Центре радиохирургии. В целом он станет одним из самых современных медицинских объектов в России», — заверил заммэра.