Мама выходного дня: как не стать «кукушкой» и сохранить отношения с детьми

Для ребенка решающим фактором становится не пол того, кто рядом, а стабильность, тепло и предсказуемость отношений. Дети болезненно переживают не сам факт жизни с отцом, а ощущение брошенности, если мать исчезает резко, обесценивает себя или появляется лишь формально. Об этом РИАМО сообщила психолог Ирина Малинина.

В соцсетях все чаще женщины стали рассказывать об опыте «мамы выходного дня». Они отдают детей отцам на постоянное проживание и сами коммуницируют с детьми только по выходным.

По словам психолога, когда мама остается включенной, любящей, пусть и «выходной», ребенок адаптируется вполне благополучно.

«Двойные стандарты здесь налицо. Отца, который растит детей, общество подсознательно подозревает в „ненормальности“, а мать, оставившую ребенка с папой, нередко клеймит „кукушкой“. Тот же сценарий с ушедшим отцом воспринимается как обыденность. Это говорит о живучести гендерных ролей, а не о реальном вреде для детей», — сказала эксперт.

За трендом на «мам выходного дня» часто стоит выгорание. Женщины десятилетиями несли двойную нагрузку и все чаще честно признают: ресурс исчерпан. Передача основной опеки отцу может быть не предательством, а зрелым решением в пользу того родителя, у кого сейчас больше сил. Главное — чтобы выбор был про ребенка, а не против него, подчеркнула Малинина.

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