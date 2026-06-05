На Лубянке 6 июня устроят детский праздник с мультпарадом и водопадом из шаров

6 июня Центральному детскому магазину на Лубянке исполнится 69 лет. В честь дня рождения ЦДМ превратится в огромную интерактивную площадку с бесплатными шоу, парадами и подарками. Праздник растянется на семь часов — с 12:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦДМ на Лубянке.

Главное событие дня — два больших мультпарада. По атриуму и вокруг исторического здания пройдут больше 30 ростовых кукол: Геройчики, Мимимишки, Леди Баг, Поли и Супер Крылья, Смешарики, Финник, Фиксики, Иван Царевич, Баба Яга, Змей Горыныч и даже Избушка на курьих ножках. Первое шествие стартует в 12:10, второе — в 15:10. Сразу после парада организаторы обещают танцевальный флешмоб «Танец оживших игрушек».

Сразу после мультпарада, в 12:50, на сцене под часами «Ракета» покажут премьеру интерактивного спектакля «Мультимир». А в 13:40 начнется чемпионат по выдуванию мыльных пузырей с вручением подарков — и тут же перерастет в большое шоу.

В 14:25 юных гостей ждет эффектный сюрприз: с высоты на них обрушится водопад из 500 воздушных шаров, а следом начнется дискотека.

Вторая половина дня — про науку и танцы. В 16:45 — шоу «Лаборатория Чудес» с опытами по физике и химии. В 17:30 — бумажная дискотека: 80 кг легкой воздушной бумаги превратят атриум в сказочное королевство, где можно нырять, подбрасывать и кружиться в бумажных вихрях. Завершится все в 18:00 гала-шоу от продюсерского центра «Грани» — с творческими номерами и модным показом детской одежды.

Бесплатные активности будут работать весь день. С 12:00 до 18:00 в атриуме можно сделать аквагрим и аква-тату, сфотографироваться в необычных зонах, отправить открытку через «Почту Фантазера», написать желание на специальной стене или поучаствовать в конкурсе рисунков «Игрушка моей мечты».

Кстати, любой ребенок, который придет в костюме игрушки или любимого героя, получит памятный приз от магазина и партнеров. Вести праздник будет сказочный персонаж по имени Фантазер.

Директор по маркетингу ЦДМ Мария Бежанова назвала магазин не просто достопримечательностью Москвы, а символом счастливого и беззаботного детства.

«В начале июня главному детскому магазину страны исполняется 69 лет. В честь этого события мы подготовили праздничную программу для наших гостей. Она посвящена любимым игрушкам и детским мечтам. Пространство атриума ЦДМ превратится в интерактивную площадку с выставкой уникальных авторских кукол, объемными декорациями и масштабным ярким праздником на весь день», — отметила Бежанова.

Праздник в честь дня рождения магазина пройдет в рамках фестиваля «Арт-куклы», который продлится до 15 июля. На фестивале также можно увидеть выставку уникальных кукол из галереи Happiness и легендарных экспонатов из спектаклей театра Образцова. Вход на все мероприятия — свободный.

Центральный детский магазин на Лубянке находится в двух шагах от Кремля. Это одна из главных туристических и семейных точек Москвы.

«ЦДМ на Лубянке — это место, где снова хочется быть ребенком», — подчеркивают организаторы.