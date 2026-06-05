Стало известно, кто в России тратит на речные и морские круизы больше всего

Россияне 51–60 лет этой весной потратили на речные и морские прогулки в среднем почти 9 тысяч рублей за один платеж, что в три раза больше, чем у туристов 31–40 лет, при этом женщины оставили на таких развлечениях 82% от общей суммы, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян по картам за водные прогулки по судоходным рекам и морям. Весна — традиционный старт сезона навигации, и на фоне высокого интереса к внутреннему туризму популярность таких путешествий растет. В распоряжении туристов — короткие прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке и Неве, путешествия вдоль Волги, курортов Черного моря и в водах Балтийского моря.

По данным банка, этой весной средний чек в категории «морские и речные прогулки» составил 4 805 рублей, что значительно выше прошлогоднего показателя (3 274 рубля).

Самыми щедрыми оказались клиенты в возрасте 51–60 лет — их средний чек достиг 8 967 рублей. На втором месте — россияне 41–50 лет со средним чеком 3 175 рублей, на третьем — туристы 31–40 лет (1 725 рублей).

Что касается гендерного распределения, здесь лидируют женщины: на них пришлось 82% от общей суммы покупок в этой категории. Их средний чек также значительно выше мужского — 6 533 рубля против 2 213 рублей соответственно.

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