Савелий Крамаров: 7 культовых ролей, которые вошли в историю советского кино

В материале РИАМО — лучшие роли Савелия Крамарова, за которые его так полюбили зрители.

6 июня — особенная, грустная дата для всех поклонников советского кинематографа. В этот день в 1995 году в далеком Сан-Франциско ушел из жизни один из самых ярких, самобытных и по-настоящему народных артистов — Савелий Крамаров. Он покинул этот мир на 61-м году жизни после тяжелой болезни, оставив после себя колоссальное творческое наследие, которое продолжает жить вопреки законам времени и смене поколений.

Крамаров обладал уникальным талантом: он превращал любой банальный текст в афоризм, а второстепенного персонажа — в центральную фигуру повествования, запоминающуюся порой лучше, чем главные герои. В материале РИАМО вспоминаем топ-7 самых выдающихся, знаковых ролей Савелия Крамарова, за которые его обожали миллионы людей.

1. «Неуловимые мстители»

Фото - © Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

О чем фильм

Легендарная приключенческая картина Эдмонда Кеосаяна рассказывает о временах Гражданской войны. Четверка юных героев — Данька, Ксанка, Валерка и Яшка-цыган — ведут отчаянную, смелую и изобретательную борьбу против банды атамана Бурнаша, терроризирующей мирное население, и становятся настоящими легендами среди красноармейцев.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Савелий Крамаров исполнил крошечную, но ставшую культовой роль суеверного «бурнаша» (солдата из банды атамана). Его персонаж с испуганным лицом и неподражаемой интонацией произносит фразу: «А вдоль дороги мертвые с косами стоять… И тишина!». Эта короткая сцена мгновенно ушла в народ. Актер сыграл трусливого и глуповатого бандита настолько уморительно и беззлобно, что его реплика превратилась в один из главных символов картины, а сам Крамаров доказал: для того чтобы стать любимцем публики, не обязательно иметь много экранного времени.

2. «Джентльмены удачи»

Фото - © Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

О чем фильм

Культовая комедия Александра Серого рассказывает о заведующем детским садом Трошкине, который как две капли воды похож на опасного рецидивиста по кличке Доцент. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду, чтобы тот помог найти похищенный уникальный золотой шлем Александра Македонского.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров блестяще сыграл Федора Ермакова по кличке «Косой» — одного из членов банды Доцентa. Его герой — вор-недотепа, который искренне привязывается к новому «лже-Доценту» и постепенно раскрывает свою детскую, ранимую душу. Образ получился невероятно колоритным: от глуповатых рассуждений о дереве и памятнике («Ну, кто ж его посадит? Он же памятник!») до трогательной сцены встречи с другом детства, где Косой отчаянно врет о своей успешной жизни. Именно за это сочетание комичной глупости и глубокой внутренней трагичности зрители полюбили Ермакова всем сердцем. Это одна из немногих крупных ролей актера, раскрывшая его драматический потенциал.

3. «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото - © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

О чем фильм

Эксцентрическая комедия Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Изобретатель Шурик создает машину времени, которая случайно меняет местами грозного царя Ивана Грозного и обычного московского управдома Буншу вместе с мелким вором Жоржем Милославским.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Савелий Крамаров предстал в образе Феофана, дьяка Посольского приказа. Его персонаж — исполнительный, но невероятно простодушный чиновник царской Руси, который легко принимает переодетого управдома Буншу за настоящего государя. Сцена царского пира, где Феофан с благоговением перечисляет блюда и с особым восторгом объявляет «икру заморскую, баклажанную», стала шедевром советского юмора. Мимика Крамарова в моменты страха, удивления и верноподданнического экстаза сделала Феофана одним из самых ярких и цитируемых персонажей этой великой комедии.

4. «Большая перемена»

Фото - © Кадр из фильма «Большая перемена»

О чем фильм

Многосерийный телевизионный фильм Алексея Коренева повествует о молодом и амбициозном историке Несторе Петровиче Северове, который, провалившись на экзамене в аспирантуру, идет работать классным руководителем в вечернюю школу. Его ученики — взрослые, работающие люди, к каждому из которых нужен свой особый подход.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров сыграл Петра Тимохина — невероятно расчетливого, экономного и ревнивого ученика, который постоянно пытается сберечь силы на заводе ради учебы, а в школе — сэкономить на всем, чем можно. Крамаров наделил своего персонажа такой обаятельной, комичной прижимистостью, что его шкурные интересы вызывали у зрителей не злость, а только добрый смех. Фраза «аттракцион неслыханной щедрости», произнесённая героем Савелия Крамарова, ушла в народ и стала своеобразным мемом.

5. «Не может быть!»

Фото - © Кадр из фильма «Не может быть!»

О чем фильм

Сатирическая комедия Леонида Гайдая, состоящая из трех новелл по рассказам Михаила Зощенко. Фильм высмеивает мещанство, глупость, пьянство и легкомысленное отношение к браку, царившие в провинциальном обществе.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров сыграл Сергея в новелле «Свадебное происшествие», гостя на свадьбе. Его герой — неисправимый любитель «халявы», который вместе с папашей невесты (Вициным) создает невероятно смешной дуэт. Его рассуждения о том, что раньше «все было масштабнее», и фраза про отсутствие «романтизму» стали визитной карточкой новеллы. Зрители полюбили его за потрясающую комедийную органику в изображении обывателя, для которого главное на свадьбе — хорошая закуска и выпивка.

6. «Афоня»

Фото - © Кадр из фильма «Афоня»

О чем фильм

Трагикомедия Георгия Данелии рассказывает о жизни слесаря-сантехника Афанасия Борщова. Афоня — весельчак, эгоист и любитель выпить, который бездумно прожигает жизнь, пока случайная встреча с юной медсестрой Катей Снегиревой и череда жизненных неурядиц не заставляют его глубоко задуматься о своем будущем.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров исполнил роль Егозы — друга детства Афони из родной деревни, который неожиданно встречается ему в городе. Егоза работает уличным торговцем и пытается казаться ушлым, продвинутым городским жителем, хотя в душе остается все тем же простым деревенским парнем. Их мимолетный диалог, когда Егоза, торгуя воздушными шарами, бросает Афоне резкое: «Карту купи, лапоть!», стал культовым. Зрители оценили эту роль за невероятный реализм: Крамарову удалось показать не просто комичного персонажа, а узнаваемый, немного грустный тип человека, потерявшего свои корни.

7. «Мимино»

Фото - © Кадр из фильма «Мимино»

О чем фильм

Пронзительная и добрая картина Георгия Данелии о провинциальном вертолетчике Валико Мизандари по прозвищу Мимино, который мечтает уйти в большую, международную авиацию. Путь к мечте приводит его в Москву, где он попадает в череду забавных, нелепых, а порой и драматических ситуаций.

Кого сыграл Савелий Крамаров

В этой ленте у Савелия Крамарова совсем крошечный эпизод — он играет подсудимого у здания суда, чье дело слушается параллельно с делом друзей Мимино. Он появляется на экране буквально на полминуты, но этот выход запоминается навсегда. На вопрос молодой женщины-адвоката о «личной неприязни» его персонаж отвечает со свойственной только Крамарову неподражаемой простотой и непосредственностью. Этот микроэпизод стал ярким доказательством правила: для истинного гения комедии не существует маленьких ролей. Публика обожала его за то, что даже из одной реплики он мог сотворить вечный шедевр.