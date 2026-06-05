Савелий Крамаров: 7 культовых ролей, которые вошли в историю советского кино

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Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото - © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В материале РИАМО — лучшие роли Савелия Крамарова, за которые его так полюбили зрители.

6 июня — особенная, грустная дата для всех поклонников советского кинематографа. В этот день в 1995 году в далеком Сан-Франциско ушел из жизни один из самых ярких, самобытных и по-настоящему народных артистов — Савелий Крамаров. Он покинул этот мир на 61-м году жизни после тяжелой болезни, оставив после себя колоссальное творческое наследие, которое продолжает жить вопреки законам времени и смене поколений.

Крамаров обладал уникальным талантом: он превращал любой банальный текст в афоризм, а второстепенного персонажа — в центральную фигуру повествования, запоминающуюся порой лучше, чем главные герои. В материале РИАМО вспоминаем топ-7 самых выдающихся, знаковых ролей Савелия Крамарова, за которые его обожали миллионы людей.

1. «Неуловимые мстители»

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Фото - © Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

О чем фильм

Легендарная приключенческая картина Эдмонда Кеосаяна рассказывает о временах Гражданской войны. Четверка юных героев — Данька, Ксанка, Валерка и Яшка-цыган — ведут отчаянную, смелую и изобретательную борьбу против банды атамана Бурнаша, терроризирующей мирное население, и становятся настоящими легендами среди красноармейцев.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Савелий Крамаров исполнил крошечную, но ставшую культовой роль суеверного «бурнаша» (солдата из банды атамана). Его персонаж с испуганным лицом и неподражаемой интонацией произносит фразу: «А вдоль дороги мертвые с косами стоять… И тишина!». Эта короткая сцена мгновенно ушла в народ. Актер сыграл трусливого и глуповатого бандита настолько уморительно и беззлобно, что его реплика превратилась в один из главных символов картины, а сам Крамаров доказал: для того чтобы стать любимцем публики, не обязательно иметь много экранного времени.

2. «Джентльмены удачи»

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Фото - © Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

О чем фильм

Культовая комедия Александра Серого рассказывает о заведующем детским садом Трошкине, который как две капли воды похож на опасного рецидивиста по кличке Доцент. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду, чтобы тот помог найти похищенный уникальный золотой шлем Александра Македонского.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров блестяще сыграл Федора Ермакова по кличке «Косой» — одного из членов банды Доцентa. Его герой — вор-недотепа, который искренне привязывается к новому «лже-Доценту» и постепенно раскрывает свою детскую, ранимую душу. Образ получился невероятно колоритным: от глуповатых рассуждений о дереве и памятнике («Ну, кто ж его посадит? Он же памятник!») до трогательной сцены встречи с другом детства, где Косой отчаянно врет о своей успешной жизни. Именно за это сочетание комичной глупости и глубокой внутренней трагичности зрители полюбили Ермакова всем сердцем. Это одна из немногих крупных ролей актера, раскрывшая его драматический потенциал.

3. «Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото - © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

О чем фильм

Эксцентрическая комедия Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Изобретатель Шурик создает машину времени, которая случайно меняет местами грозного царя Ивана Грозного и обычного московского управдома Буншу вместе с мелким вором Жоржем Милославским.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Савелий Крамаров предстал в образе Феофана, дьяка Посольского приказа. Его персонаж — исполнительный, но невероятно простодушный чиновник царской Руси, который легко принимает переодетого управдома Буншу за настоящего государя. Сцена царского пира, где Феофан с благоговением перечисляет блюда и с особым восторгом объявляет «икру заморскую, баклажанную», стала шедевром советского юмора. Мимика Крамарова в моменты страха, удивления и верноподданнического экстаза сделала Феофана одним из самых ярких и цитируемых персонажей этой великой комедии.

4. «Большая перемена» 

Кадр из фильма «Большая перемена»

Фото - © Кадр из фильма «Большая перемена»

О чем фильм

Многосерийный телевизионный фильм Алексея Коренева повествует о молодом и амбициозном историке Несторе Петровиче Северове, который, провалившись на экзамене в аспирантуру, идет работать классным руководителем в вечернюю школу. Его ученики — взрослые, работающие люди, к каждому из которых нужен свой особый подход.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров сыграл Петра Тимохина — невероятно расчетливого, экономного и ревнивого ученика, который постоянно пытается сберечь силы на заводе ради учебы, а в школе — сэкономить на всем, чем можно. Крамаров наделил своего персонажа такой обаятельной, комичной прижимистостью, что его шкурные интересы вызывали у зрителей не злость, а только добрый смех. Фраза «аттракцион неслыханной щедрости», произнесённая героем Савелия Крамарова, ушла в народ и стала своеобразным мемом.

5. «Не может быть!»

Кадр из фильма «Не может быть!»

Фото - © Кадр из фильма «Не может быть!»

О чем фильм

Сатирическая комедия Леонида Гайдая, состоящая из трех новелл по рассказам Михаила Зощенко. Фильм высмеивает мещанство, глупость, пьянство и легкомысленное отношение к браку, царившие в провинциальном обществе.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров сыграл Сергея в новелле «Свадебное происшествие», гостя на свадьбе. Его герой — неисправимый любитель «халявы», который вместе с папашей невесты (Вициным) создает невероятно смешной дуэт. Его рассуждения о том, что раньше «все было масштабнее», и фраза про отсутствие «романтизму» стали визитной карточкой новеллы. Зрители полюбили его за потрясающую комедийную органику в изображении обывателя, для которого главное на свадьбе — хорошая закуска и выпивка.

6. «Афоня»

Кадр из фильма «Афоня»

Фото - © Кадр из фильма «Афоня»

О чем фильм

Трагикомедия Георгия Данелии рассказывает о жизни слесаря-сантехника Афанасия Борщова. Афоня — весельчак, эгоист и любитель выпить, который бездумно прожигает жизнь, пока случайная встреча с юной медсестрой Катей Снегиревой и череда жизненных неурядиц не заставляют его глубоко задуматься о своем будущем.

Кого сыграл Савелий Крамаров

Крамаров исполнил роль Егозы — друга детства Афони из родной деревни, который неожиданно встречается ему в городе. Егоза работает уличным торговцем и пытается казаться ушлым, продвинутым городским жителем, хотя в душе остается все тем же простым деревенским парнем. Их мимолетный диалог, когда Егоза, торгуя воздушными шарами, бросает Афоне резкое: «Карту купи, лапоть!», стал культовым. Зрители оценили эту роль за невероятный реализм: Крамарову удалось показать не просто комичного персонажа, а узнаваемый, немного грустный тип человека, потерявшего свои корни.

7. «Мимино» 

Кадр из фильма «Мимино»

Фото - © Кадр из фильма «Мимино»

О чем фильм

Пронзительная и добрая картина Георгия Данелии о провинциальном вертолетчике Валико Мизандари по прозвищу Мимино, который мечтает уйти в большую, международную авиацию. Путь к мечте приводит его в Москву, где он попадает в череду забавных, нелепых, а порой и драматических ситуаций.

Кого сыграл Савелий Крамаров

В этой ленте у Савелия Крамарова совсем крошечный эпизод — он играет подсудимого у здания суда, чье дело слушается параллельно с делом друзей Мимино. Он появляется на экране буквально на полминуты, но этот выход запоминается навсегда. На вопрос молодой женщины-адвоката о «личной неприязни» его персонаж отвечает со свойственной только Крамарову неподражаемой простотой и непосредственностью. Этот микроэпизод стал ярким доказательством правила: для истинного гения комедии не существует маленьких ролей. Публика обожала его за то, что даже из одной реплики он мог сотворить вечный шедевр.