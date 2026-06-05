Педофилы замаскировались: поддельный бренд вымогает фото детей в нижнем белье

Блогер Катя Лысенко в своем блоге katelysenko рассказала, что вести детский аккаунт в социальных сетях стало небезопасно. По ее словам, педофилы под видом брендов выманивают у россиянок фотографии несовершеннолетних в нижнем белье.

Девушке написал интернет-бутик с предложением принять участие в составлении карточек вещей. Для этого нужно предоставить информацию о ребенке: пол, рост, размер одежды и город проживания.

«В ответ мне присылают фото купальников. Тут меня немножко насторожило. Купальники? Странно, что их присылают на рекламу. Посмотрела. Решила ничего не отвечать», — рассказала блогер.

Она решила зайти в профиль и заметила, что фотографии были загружены 22 часа назад. Лысенко удивилась, потому что обычно новые страницы помечены специальной плашкой. Тогда она решила спросить, какое ТЗ для фотографий. Блогеру ответили, что ТЗ будет только после того, как она пришлет снимки ребенка в нижнем белье.

«В этот момент я сразу удаляю свой адрес и номер телефона. Девушка продолжает мне писать: „Ну что? Давайте быстрее! Очень много человек пишет. Если вы не определились, мы тогда не будем с вами сотрудничать!“. Я отвечаю, что купальники не понравились ребенку, сотрудничать мы не будем», — отметила блогер.

После этого девушка нашла реальный аккаунт бренда, в котором было указано, что страница поддельная, это мошенники. Мам просили не вестись у них на поводу и не отправлять фотографии своих детей.

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