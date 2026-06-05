Подмосковье улучшило позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Московская область заняла 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Рейтинг представили в рамках ПМЭФ.

Подмосковье уже не первый год сохраняет высокие позиции в рейтинге агентства стратегических инициатив по инвестклимату. В 2024 и 2025 годах регион занимал 3 место.

На третьей позиции рейтинга — Сахалин, Петербург и Башкирия. На втором месте также — Нижегородская область. Лидерами рейтинга стали Москва и Татарстан.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что по количеству инвестиций лидирует столица, далее следует Подмосковье.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Национальный рейтинг сформирован по 88 показателям в 8 направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с инвесторами развитие в регионе формата Light Industrial, который максимально востребован у малого и среднего бизнеса. По словам губернатора, этот формат помогает поддерживать экономику, создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции.

«Мы развиваем государственные индустриальные парки в формате „5 в 1“: инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания. Сегодня обсудили новые проекты с INDUSTRIAL CITY и Совкомбанком. Оба инвестора планируют создавать площадки на территории наших государственных индустриальных парков. Это позволит разместить десятки новых производств на небольших площадях, привлечь частные инвестиции и, самое главное, дать жителям Подмосковья новые рабочие места рядом с домом», — сказал Воробьев.

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