Воробьев на ПМЭФ обсудил с инвесторами развитие Light Industrial в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с инвесторами развитие в регионе формата Light Industrial, который максимально востребован у малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам губернатора, этот формат помогает поддерживать экономику, создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет запустить производство в течение 6 месяцев, а не тратить 2-3 года на строительство с нуля.

«Мы развиваем государственные индустриальные парки в формате „5 в 1“: инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания. Сегодня обсудили новые проекты с INDUSTRIAL CITY и "Совкомбанком". Оба инвестора планируют создавать площадки на территории наших государственных индустриальных парков. Это позволит разместить десятки новых производств на небольших площадях, привлечь частные инвестиции и, самое главное, дать жителям Подмосковья новые рабочие места рядом с домом», — сказал Воробьев.

Во встрече приняли участие партнер ХСА/ INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин и председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

INDUSTRIAL CITY с 2017 года формирует стандарты для индустриальных парков, предлагая не только квадратные метры для бизнеса, но и полноценную экосистему, способную обеспечивать рост фирмы на десятилетия вперед. Парки включают цифровые сервисы, управляющую компанию, интеллектуальную инфраструктуру, современные общественные пространства и инструменты автоматизации. Компания - один из ведущих девелоперов индустриальной недвижимости в московском регионе, специализирующийся на формате Light Industrial. Она рассматривает его как инфраструктурную основу нового промышленного цикла России.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор и инвестор обсудили развитие проектов на территориях государственных индустриальных парков, а также проекты INDUSTRIAL CITY на Новой Риге и в городском округе Жуковский — один из крупнейших индустриальных парков формата Light Industrial площадью 280 000 кв. м. Здесь будут общественные пространства, спортивная и сервисная инфраструктура, образовательные объекты, кафе и зоны отдыха, доступные не только резидентам, но и жителям.

«В основе разработанного нами Манифеста развития индустриальных парков до 2050 года лежит идея полной автоматизации ключевых процессов управления территорией, интеграции искусственного интеллекта, беспилотной логистики, интеллектуальной энергетики и сервисов нового поколения. Индустриальный парк будущего — это не промышленная площадка, а высокотехнологичная среда, где производство, логистика, образование и городская инфраструктура работают как единая экосистема», — отметил Петрухин.

«Совкомбанк» готов построить современные производственно-складские комплексы формата Light Industrial на территориях государственных индустриальных парков «Титан» (Ленинский округ) и «Ключ» (Дмитровский). Общая площадь новых объектов составит 48 тысяч м². Строительные работы планируется завершить в IV квартале 2027 года.

Финансирование проекта банк обеспечит на 20% из собственных средств, а 80% составят заемные ресурсы. На новых площадках резиденты будут выпускать строительные материалы, осветительные приборы, пластиковую посуду и др. Запуск этих площадок позволит создать более 400 новых рабочих мест: около 270 вакансий появится в индустриальном парке «Титан» и 144 — в парке «Ключ».

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Московская область — лидер по созданию условий для инвесторов, и мы рады внести свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Проекты в индустриальных парках «Титан» и «Ключ» позволят создать более 400 новых рабочих мест и обеспечат подмосковных предпринимателей качественными площадями для выпуска самой разной продукции — от светотехники до стройматериалов. Для нас важно, что эти современные площадки помогут укрепить внутренний производственный потенциал Подмосковья и станут надежным домом в том числе для компаний, занимающихся импортозамещением», - сказал Гусев.

Формат Light Industrial позволяет эффективно объединять усилия бизнеса и государства: регион получает новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и точки роста экономики, а предприниматели — готовую инфраструктуру для запуска и масштабирования производств. Благодаря этосу инструменту малому и среднему бизнесу сегодня не нужны огромные территории и долгие годы на строительство заводов с нуля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.