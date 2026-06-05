Аналитики МТС исследовали посещаемость столичного гастрономического фестиваля «Грильфест», проходившего с 22 по 24 мая в Москве. Кроме посетителей из российских регионов фестиваль привлек гостей из 31 страны, 20% из которых — жители Китая, сообщила пресс-служба оператора.

Специалисты компании, используя обезличенные данные платформы МТС Геоэффект, составили портрет гостя этого праздника. 85% участников фестиваля составили жители Московского региона, при этом 62% из них — москвичи, а 23% — жители Подмосковья. Остальные 10% гостей прибыли из других регионов России. Среди них чаще всего встречались представители Ленинградской области (13% от всех региональных участников), следом шли Краснодарский край (10%) и Ростовская область (8%).

Иностранные туристы составили 5% от общей аудитории фестиваля, из которых примерно 20% — граждане КНР. Замыкают тройку лидеров среди зарубежных гостей Киргизия и Беларусь — каждая из этих стран обеспечила по 9% от общего количества иностранных посетителей. Максимальный интерес к городскому пикнику был зафиксирован 23 мая, а час-пик пришелся на вечер с 17:00 до 19:00. В среднем каждый участник оставался на мероприятии полтора часа, а 51% посетителей (то есть чуть больше половины) возвращались на площадку на следующий день.

Большинство гостей (57%) — мужчины в возрасте 25–44 лет. Примерно 60% участников фестиваля ведут здоровый образ жизни, а 70% из них не имеют детей.